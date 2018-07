Società edile evade 5 mln, tre denunce

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - La Guardia di Finanza di Sarnico (Bergamo) ha scoperto che una società edile - con sede dichiarata sulla carta a Brescia ed effettiva a Catelli calepio (Bergamo) - ha evaso 5 milioni di euro. I finanzieri, nonostante la totale assenza di contabilità aziendale, sono riusciti a ricostruire il volume d'affari e i redditi non dichiarati dalla società ufficialmente amministrata da persone che fungevano da 'teste di legno' e a scoprire colui che la gestiva di fatto, un geometra di Villongo (Bergamo). I responsabili della frode - i due legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo e la persona che di fatto amministrava l'azienda - sono stati denunciati per omesse dichiarazioni, indebite compensazioni e distruzione della contabilità.

La Gdf ha sequestrato conti, immobili, auto e quote societarie per circa un milione e mezzo di euro. Tra i beni sequestrati spiccano una lussuosa villa e un'auto di grossa cilindrata che il geometra "dominus" della frode aveva fittiziamente intestato alla moglie.