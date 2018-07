Moena, da domani fine emergenza

(ANSA) - TRENTO, 5 LUG - Dovrebbero concludersi entro domani a Moena i lavori per ripulire le strade del centro, gli scantinati e i garage di abitazioni e alberghi invasi dal fango dopo il violento nubifragio di martedì pomeriggio. Lo rende noto il capo della Protezione civile trentino, Stefano De Vigili.

Sempre domani dovrebbero concludersi i lavori di messa in sicurezza dell'alveo del torrente Costalunga, che era tracimato invadendo il paese.

I 25 abitanti di Moena con le case allagate al pianoterra hanno trascorso la notte nella caserma delle Polizia mentre 50 ragazzi ospiti del campeggio parrocchiale al passo San Pellegrino dovrebbero far rientro a casa già oggi.

Le previsioni di Meteotrentino danno precipitazioni, anche temporalesche, ancora oggi con netto miglioramento per il fine settimana.