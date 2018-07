Ceriscioli,ricostruzione oltre materiale

(ANSA) - ANCONA, 5 LUG - "La Regione Marche sta anche pianificando insieme a tutti gli attori del territorio una ricostruzione oltre la ricostruzione materiale". A rilievarlo è stato il presidente Luca Ceriscioli durante un'audizione alla Commissione Ambiente della Camera. "Sono stati coinvolti nella visione strategica - ha spiegato - i sindaci, le università e gli stakeholder, in un piano strategico ottenuto incrociando un profilo progettuale che raccogliesse i principi generali sui quali agire, e uno sui principi generali da declinare attraverso i progetti: un piano su cui convoglieremo i fondi europei straordinari per il sisma e i fondi che richiederemo come è accaduto negli altri terremoti, mediante un accordo di programma quadro con il Governo. Servizi, lavoro e connessioni - ha concluso Ceriscioli - sono i tre pilastri che fondano questa strategia di più lungo respiro".