Bettarini, gip: i 4 restano in carcere

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Restano in carcere con l'accusa di tentato omicidio i quattro fermati per l'aggressione a coltellate ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, avvenuta domenica scorsa all'esterno della discoteca milanese 'Old Fashion'. Lo ha deciso il gip di Milano Stefania Pepe dopo la richiesta di convalida dei fermi e di custodia cautelare in carcere formulata dal pm Elio Ramondini, titolare delle indagini condotte dalla Squadra Mobile.