Suicida nel Bolognese,'motivi economici'

(ANSA) - BOLOGNA, 4 LUG - Un uomo di 45 anni, italiano, si è suicidato sparandosi alla testa con una pistola calibro 22 regolarmente detenuta: secondo i carabinieri dietro il gesto ci sarebbero probabilmente motivi di natura economica. Il cadavere del 45enne è stato ritrovato ieri sera nel giardino retrostante una trattoria di Sasso Marconi, nel Bolognese, in via Ganzole. Il medico legale intervenuto sul posto non ha rilevato segni di violenza o altre anomalie. Su disposizione dell'autorità giudiziaria la salma è stata trasportata al Dos di Bologna, in attesa dell'autopsia.