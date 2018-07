Maltempo: temporali al Nord, sole al Sud

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Mentre un'area di alta pressione di origine nordafricana riscalda il Centro-Sud regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione atlantica si avvicina sulle regioni del Nord, causando condizioni di forte instabilità. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

L'avviso prevede dalla serata di oggi temporali sui Piemonte, in estensione a Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte del Piemonte e della Lombardia, su Veneto, Friuli Venezia Giulia e su alcune aree dell'Umbria. (ANSA)