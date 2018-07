La fake news che spopola sul Web, concerto dei Pink Floyd un porto libico

Un'immagine della bufala che gira da qualche giorno sul Web, nata da un utente di Twitter che ha caricato una foto con migliaia di persone in mare con la scritta 'Porto libico...Non te le faranno mai vedere queste immagini.. Sono pronti tutti a salpare in Italia'. Un post che ha raccolto 9.000 condivisioni e un numero ancora maggiore di visualizzazioni, prima di venire cancellato, con commenti indignati e offese contro l'Europa, i media e chiunque volesse nascondere la notizia. Peccato che la foto, in realt, una delle immagini culto di un concerto ormai passato alla storia, quello del luglio 1989 quando i Pink Floyd suonarono nella laguna di Venezia di fronte a 200.000 persone. Adesso l'immagine nuovamente virale, ma per i commenti di chi si abbandona allo sconforto per il numero elevato di utenti di Twitter che hanno creduto che si trattasse veramente di un porto libico e che i fan del gruppo londinese fossero migliaia di migranti in attesa di partire per l'Italia.