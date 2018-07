Quest'anno 1405 vittime nel Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Dopo gli ultimi naufragi davanti alle coste libiche sale a 1.405 il conto dei migranti morti nel Mediterraneo nel 2018. La rotta più pericolosa è proprio quella che parte dalla Libia (953 morti). Lo riporta l'Oim.

E se il numero delle vittime è in calo rispetto allo stesso periodo del 2017, quando se ne registrarono 2.290, è invece in crescita la mortalità per traversate tentate: dall'1,7% dello scorso anno al 2% del 2018. Le traversate sono infatti quasi dimezzate: dalle 137.553 del 2017 alle 69.874 di quest'anno.

Complessivamente sono 45.808 le persone arrivate via mare in Europa quest'anno: 16.585 in Italia, 15.426 in Spagna e 13.507 in Grecia. (ANSA).