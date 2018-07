Killer nel Milanese licenziato dal padre

(ANSA)- CORMANO (MILANO), 3 LUG - Era appena stato licenziato da suo padre dall'azienda di famiglia. Per questa ragione, presumibilmente, Maurizio Platini, 43 anni, ieri ha ucciso il genitore e la compagna per poi suicidarsi, all'interno della "Seri Cart" di Cormano (Milano). Secondo quanto rilevato dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) e della Squadra rilievi del Gruppo Monza, coordinati dal pm di Milano Cristiana Roveda, Platini intorno alle 18 e 30 di ieri ha preso la sua 357 magnum regolarmente detenuta e ha sparato alla testa a suo padre Romano, 64 anni; poi ha puntato l'arma verso la compagna dell'uomo, Anita Salsi, 54 anni, ferendola mortalmente al collo e al petto. Infine si è sparato in testa. Le testimonianze raccolte dagli investigatori hanno confermato che da qualche giorno tra Maurizio e suo padre vi erano frequenti liti, dovute appunto alla decisione del 64 enne di licenziarlo dall'attività di famiglia.