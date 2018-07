Grosso rogo in ditta rottami nel Senese

(ANSA) - COLLE VAL D'ELSA (SIENA), 3 LUG - Un grosso incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un'azienda che si occupa di rottami metallici a Gracciano, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena). Il rogo ha provocata una coltre di fumo nera, il Comune ha diffuso un appello alla cittadinanza invitando chi abita nelle vicinanze a chiudere le finestre e anche a non utilizzare per consumo i prodotti alimentari di campi e orti locali. Anche l'Arpat ha inviato tecnici sul posto. Il 118 ha soccorso due pompieri in difficoltà a causa delle alte temperature.

Il lavoro di spegnimento sta proseguendo: al lavoro circa 40 vigili del fuoco e 18 automezzi dei pompieri provenienti dai comandi di Siena, Firenze, Prato, Pisa. Da Firenze in arrivo la kilolitrica con 25.000 litri di acqua. Sono inoltre presenti sul posto alcuni autotrasportatori che in autonomia si sono messi a disposizione con proprie cisterne per rifornire i mezzi antincendio. Presenti inoltre le associazioni di volontariato.