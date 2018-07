Ciak per docufilm su Giovanni Battista

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 LUG - Al via oggi le riprese de 'Il Precursore', docu-film sulla vita di Giovanni Battista, una produzione della Fondazione vaticana S. Giovanni XXIII, Vatican Media e Officina della Comunicazione nel quadro della partnership con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Incentrato su una figura biblica ritenuta spesso secondaria, ma che in realtà si pone come 'apripista' nei confronti della vita pubblica di Gesù svolgendo un ruolo chiave nella storia del cristianesimo, il docu-film è ambientato interamente nel territorio delle Marche. Ancona, Loreto, Macerata e Cingoli figurano tra le location scelte dalla produzione anche grazie al supporto fornito dalla Fondazione Marche Cultura-Film Commission. In questi luoghi verranno ricostruiti gli eventi più significativi della storia del Battista, una vicenda coinvolgente e drammatica. Si gira fino all'11 luglio, l'attore Francesco Castiglione è il protagonista.

A settembre si proseguirà con interviste ad autorevoli esperti.