Treno merci deraglia nel Ferrarese

(ANSA) - FERRARA, 2 LUG - Traffico ferroviario sospeso a partire dalle 5:50 di questa mattina sulla linea Ferrara-Ravenna, fra Montesanto e Argenta, per il deragliamento di un treno merci composto da carri pianali vuoti, di passaggio nella stazione di Portomaggiore. Non ci sono feriti. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Immediatamente sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus tra Montesanto, Portomaggiore e Argenta. Prosegue invece la circolazione fra Ferrara e Montesanto e fra Argenta e Ravenna.