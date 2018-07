Spazi sociali di Roma a rischio sfratto, 'siamo a bagnomaria'

Prosegue la mobilitazione degli spazi sociali del comune di Roma – centinaia le realtà coinvolte - che vedono a rischio le loro sedi e le loro attività. Gli sfratti non sono scongiurati e l'incertezza per la questione debitoria con l'amministrazione comunale consolida al momento un futuro incerto, un'estate, "l'ennesima, precaria e con tantissimi rischi".

"Siamo a bagnomaria" sintetizza Gabriella Bastelli, presidente del Grande Cocomero, l'associazione di San Lorenzo resa popolare dall'omonimo film di Francesca Archibugi, che in questi giorni festeggia i 25 anni di servizi ed attività svolti per bambini ed adolescenti con problemi psichici. "Le associazioni concessionarie degli immobili comunali in linea con le finalità previste e senza pendenze verso Roma Capitale – ha detto l'Assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Rosalba Castiglione, interpellata dall'ANSA - sono una risorsa preziosa. Si sta lavorando con serietà ed attenzione al regolamento delle concessioni per poter valorizzare questo importante settore a beneficio della comunità. Aspettiamo la sua approvazione per convocare le associazioni e ripartire con il rilancio di progetti virtuosi negli immobili comunali a beneficio del territorio".

Situazione ancora incerta però al momento per associazioni e centri culturali ma anche per i tanti romani che a loro fanno riferimento; strutture no-profit dove volontari promuovono servizi ed occasioni artistiche e di socialità diventate nel corso di decenni punto di riferimento locale. Sono realtà – se ne stimano circa 300 - come la Casa Internazionale delle donne, il Grande cocomero, la Scuola popolare di musica di Testaccio, l'Associazione nazionale partigiani italiani, il Teatro Stabile del Giallo, l'Associazione italiana epilessia. E tantissime piccole associazioni che si occupano di malati e migranti, di infanzia e di anziani. Tutte rivendicano il riconoscimento del ruolo sociale acquisito, l'azzeramento dei debiti pretesi e l'avvio di un confronto continuo con l'amministrazione di Roma Capitale. La questione è quella dell'uso di locali di proprietà del Comune ad affitto agevolato, regolata da una delibera del 1995, la n.26. Una serie di provvedimenti delle varie Giunte che si sono susseguite non hanno fatto chiarezza sulle modalità dell'uso dei locali pubblici.

La Corte dei conti, che si doveva esprimere sull'ipotesi di danno erariale per gli affitti troppo calmierati, ha riconosciuto a queste realtà la legittimità del canone agevolato (il 20% del prezzo di mercato) rendendo, di fatto, inesistenti le richieste di affitti adeguati al mercato che avevano portato alla formazione degli stessi debiti. Nel frattempo, alcune delle organizzazioni hanno avuto l'avviso di sgombero dei locali e vivono con una spada di Damocle. Tutte attendono un regolamento da parte della Giunta Raggi che dovrebbe fare chiarezza ma – secondo quanto dichiarano le stesse associazioni – non si ha alcuna notizia in tal senso. Gran parte di esse stanno ancora ricevendo i bollettini per il pagamento dell’affitto a prezzo pieno, senza la riconosciuta agevolazione. Alcune organizzazioni hanno avviato una raccolta fondi per assicurarsi qualche risorsa. Fra queste, la Casa delle donne, dove operano da 35 anni una trentina di associazioni femministe e che fra l'altro, contro il rischio sfratto ha in programma per questa estate ‘Chiamata alle arti’, una rassegna di eventi musicali, artistici, teatrali.

"La nostra attività – afferma la presidente della Casa, Francesca Kock - non può essere considerata solo da un punto di vista ragionieristico perché non dà ragione al ruolo della Casa che è luogo di servizi e di cultura. Vanno poi considerati gli investimenti che sono stati fatti per ristrutturare l’edificio ma soprattutto va riconosciuto il valore economico, sociale e politico dei nostri servizi. Chiediamo di rateizzare il debito per garantire il proseguimento del nostro lavoro ma anche di valutare la gratuità del locale in base alla legge sul terzo settore del 2017".

"Dal comune non sappiamo ancora niente – osserva Bastelli – siamo come a bagnomaria. Aspettiamo il regolamento ed aspettiamo che ci riconoscano per l’esperienza svolta. Il nostro debito, 110 mila euro, non potremmo mai onorarlo. Noi siamo un ente no profit, non un night. Invece che ipotizzare chiusure, il Comune dovrebbe moltiplicare queste realtà. E poi, invece di minacciare di farci chiudere, il comune dovrebbe pagarci per quanto abbiamo fatto in termini di servizi a sostegno alla comunità".

Con la sentenza della Corte dei Conti – commentano alla Scuola musicale di Testaccio, nata 43 anni fa – "non c’è più alcun reato che pende su di noi. Ma la situazione resta vaga, troppo aleatoria. Vorremmo anche essere ascoltati. C’è un tavolo di confronto avviato di cui abbiamo perso le tracce".

Alessandro Torti, portavoce di 'Decide Roma', una rete informale composta da alcuni dei centri coinvolti nella vicenda, parla di "un'estate con ancora troppe incertezze. Aspettiamo il regolamento sulle concessioni del patrimonio demaniale ed indisponibile ed aspettiamo, come ci è stata promessa in occasione dello sfratto poi fermato all'associazione 'Angelo Mai', la delibera che blocchi definitivamente gli sfratti. Ma non si ha traccia in Comune di alcun lavoro in tal senso. Sappiamo che il settore ha bisogno di nuove regole ed abbiamo anche formulato una proposta: noi vorremmo che tutte queste realtà fossero riconosciute come beni comuni. A Torino, dove c’è una giunta M5s, c’è una sperimentazione su questo. Perché a Roma no? Noi comunque non ci fermiamo, promuoveremo nuove manifestazioni perché i nostri diritti siano riconosciuti".

I danni per il settore ci sono già stati: "alcune piccole associazioni, di fronte alla richiesta di un debito di centinaia di migliaia di euro, hanno già chiuso. Il tessuto sociale si è già impoverito".