Scheletro umano trovato a Milano

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Uno scheletro umano è stato trovato stamani in un campo in via Campazzino a Milano da alcune persone che hanno avvisato gli agenti della Squadra volante della Questura. Lo scheletro, le cui condizioni non hanno consentito di stabilire se appartenesse a un un uomo o a una donna, era alla base di un traliccio dell'energia elettrica al quale era legata una corda. Il sospetto è quindi che si sia trattato di un suicidio accaduto molto tempo fa. I resti sono stati affidati all'Autorità giudiziaria.