Uomo e donna uccisi casa nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Un uomo e un donna, entrambi 69 anni, sono stati trovati morti nella loro casa a Impruneta, comune sulle colline intorno a Firenze. Secondo quanto si apprende dai carabinieri si tratta di un presunto duplice omicidio verosimilmente maturato in ambiente familiare: i militari stanno cercando il figlio dell'uomo, che avrebbe problemi psichiatrici. A fare la scoperta è stato un altro figlio dell'uomo che, non ricevendo risposte, è andato a casa del padre, trovandolo morto così come la sua convivente.

Entrambi presenterebbero ferite da arma da taglio.