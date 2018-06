Ubriaco uccise scooterista, condannato

(ANSA) - PIACENZA, 30 GIU - La corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e otto mesi di carcere per Tommaso Pulizzi, l'automobilista di 48 anni che nell'agosto del 2015, ubriaco e contromano, travolse e uccise con la sua auto un uomo in sella a uno scooter, e ferì gravemente la moglie. Dopo l'incidente, avvenuto alle porte di Piacenza, il 48enne aveva fatto retromarcia sopra il corpo a terra dello scooterista, poi era scappato ma era stato inseguito e arrestato dai carabinieri.

Accusato di omicidio volontario, nel terzo grado di giudizio i giudici hanno confermato la sentenza già pronunciata dalla corte di Appello: secondo i giudici in quel momento l'uomo sapeva quello che stava facendo mentre faceva manovra per fuggire. L'uomo ora si trova in carcere a Piacenza.