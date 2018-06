Pride Parade per le strade di Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del Pride, la parata dell'orgoglio Lgbt. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale, si concluderà a porta Venezia, con gli interventi dal palco e il saluto dei rappresentati delle istituzioni, in primis il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il Comune patrocina l'iniziativa promossa da Arcigay Milano e Coordinamento arcobaleno, insieme ad altri 35 Comuni della Città metropolitana. In testa alla parata, colorata da migliaia di bandiere arcobaleno, palloncini e accompagnata dalla musica dei carri, c'è uno striscione con la scritta #civilimanonabbastanza, tema di questa edizione del Pride. Le famiglie arcobaleno aprono il corteo con i loro bambini per portare un messaggio di educazione alla diversità fin da piccoli. Tra le curiosità anche una bambola gonfiabile con la faccia di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell' Interno. Sfilano anche aziende come Microsoft, Facebook, Google e Coca Cola.