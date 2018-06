(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - C'era anche Matteo Pancaldi, il 28enne modenese morto ieri mentre attraversava un baratro su una fune sospesa nel vuoto nella valle dell'Adige al confine tra Verona e Trento, nel gruppo che il 4 gennaio 2017, diede prova di questa disciplina in Piazza Maggiore a Bologna. Il giovane, residente in città, praticava la 'slackline' ed era tra i fondatori di una associazione sportiva chiamata proprio 'Slackline Bologna A.S.D.' nata nel 2015 e attiva su tutto il territorio regionale.

Nell'inverno scorso, in occasione dell'evento in Piazza Maggiore, come mostra un video pubblicato su You Tube, la camminata sulla fune iniziò dalla Torre dell'Orologio di Palazzo D'Accursio. (ANSA).