Precipita su Cervino, morto alpinista

(ANSA) - AOSTA, 29 GIU - Un alpinista è morto precipitando per 500 metri dal versante svizzero del Cervino. L'incidente è avvenuto mercoledì 27 giugno ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla polizia cantonale del Vallese. "Aspettavamo di riuscire a identificarlo, ma era da solo e non abbiamo trovato documenti. Nessuno ci ha segnalato mancati rientri, per il momento non siamo ancora riusciti a dargli un nome", spiega all'ANSA un portavoce. Le autorità svizzere hanno interpellato anche il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, ma al momento neppure sul lato italiano risultano esserci denunce di scomparsa.

La vittima procedeva, probabilmente in discesa, lungo la via normale svizzera quando, verso le 12.30, è precipitata dalla cresta Hornli, a 3.800 metri di quota. Un altro alpinista ha assistito alla scena e ha dato l'allarme. Secondo gli esperti le condizioni per scalare la vetta, vista l'abbondante presenza di neve in quota, non sono ancora ottimali.