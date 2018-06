Uccise madre con Alzheimer, ergastolo

(ANSA) - PIACENZA, 28 GIU - E' stata confermata anche dalla corte di Appello di Bologna la pena dell'ergastolo per la 46enne Maria Grazia Guidoni, la donna che nell'estate del 2012 uccise a Pontenure (Piacenza) la madre ammalata di Alzheimer Giuseppina Pierini. Ne fece sparire il cadavere abbandonandolo, con la complicità del figlio (che poi si pentì e confessò tutto), in un cascinale disabitato in provincia di Grosseto. I giudici, oltre a confermare il carcere a vita della sentenza di primo grado della corte di Assise di Piacenza, hanno anche disposto tre mesi di isolamento diurno. L'imputata, presente in aula, alla lettura della sentenza è scoppiata a piangere e ha abbracciato il suo legale.