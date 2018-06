Trovato con 93 kg cocaina, arrestato

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - La Guardia di finanza di Trento ha arrestato un trafficante di stupefacenti, A.M, 44 anni, di nazionalità albanese, che nel 2016 era stato fermato alla barriera autostradale di Vipiteno durante un'operazione antidroga mentre viaggiava come passeggero con un altro cittadino albanese. Nell'auto i finanzieri trovarono ben 93 chili di cocaina di un valore di mercato di 20 milioni di euro.

A differenza del guidatore dell'auto, A.M. venne però rimesso quasi subito in libertà dal tribunale di Bolzano. La Guardia di finanza ha continuato a indagare, fornendo agli inquirenti ulteriori elementi di prova, che hanno permesso al pm di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento di scarcerazione che ora ha dato ragione agli inquirenti e il tribunale di Bolzano ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione è stata affidata ai finanzieri del nucleo di Trento.