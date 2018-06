"Arma non è sicurezza", così figlio Ago

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il padre, indimenticato capitano della Roma, morì suicida nel 1994 sparandosi un colpo di pistola. Oggi Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino, è voluto intervenitre nel dibattito sulla legittima difesa e sulle armi postando su twitter la foto di una "Smith& Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino". "Quando la comprò negli anni 70 lo fece perché credeva che avrebbe così reso più sicuro la sua famiglia": con queste parole inizia il thread di cinque tweet che ha avuto numerose condivisioni. "Al 41% degli italiani che oggi vorrebbe acquistare un'arma più semplicemente per sentirsi più protetto vorrei raccontare - dati e studi alla mano - di come più pistole in giro significheranno solo più morti, più suicidi, più incidenti. Pensate ai vostri figli e ed ai vostri nipoti. Una pistola non produce alcuna sicurezza.

Credetemi", questa la conclusione del tweet.