Aggredita e rapinata in casa a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Una donna di 67 anni è stata aggredita e rapinata da due uomini che si sono introdotti nella sua abitazione, ieri sera intorno alle 23,40 in un condominio di via Settembrini, nella zona delle Cure a Firenze. Durante la rapina i malviventi, che secondo la testimonianza della vittima alla polizia parlavano italiano con accento dell'Est Europa, le hanno premuto un cuscino sulla faccia per non farla gridare, costringendola a respirare a fatica. I due sono poi fuggiti portando via gioielli per un valore di circa 10mila euro e alcune centinaia di euro in contanti. Sul posto la scientifica della polizia, agenti della squadra volante e della mobile.

A dare l'allarme la stessa vittima, dopo la fuga dei due malviventi. La donna, in stato di choc, è stata poi portata all'ospedale da dove è stata dimessa con tre giorni di prognosi per un forte stato di ansia.