Stadio Roma: interrogatorio Parnasi

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - E' in corso l'interrogatorio in carcere del costruttore Luca Parnasi, ex presidente del gruppo Euronova, e arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura capitolina sul nuovo stadio della Roma. In base a quanto si apprende, Parnasi, assistito dagli avvocati Emilio Ricci e Giorgio Tamburrino, avrebbe chiesto di essere ascoltato dai pm titolare dell'inchiesta. Nei suoi confronti il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Barbara Zuin contestano all'imprenditore, tra gli altri, il reato di associazione a delinquere finalizzato alla corruzione.