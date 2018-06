Esplosione in palazzina a Roma, 2 feriti

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Esplosione per una fuga gas al piano terra di un palazzo di via Eligio Possenti, in zona La Storta, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Secondo quanto si è appreso, ci sono due feriti. Ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas che avrebbe ferito due persone.

Da una primissima ricostruzione sembra che uno dei due feriti stesse saldando un tubo vicino alla bombola che, a causa di una fuga di gas, è esplosa facendo crollare un muro.

Nell'appartamento si è poi sviluppato un incendio. Il palazzo è stato evacuato. Al momento sembrerebbe che non ci siano danni ad altri appartamenti.