A Roma rimossa fioriera per il boss

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Le operazioni di demolizione della fioriera in muratura costruita abusivamente in memoria del boss del racket della droga Serafino Cordaro, ucciso da clan rivali cinque anni fa, si sono volte questa mattina a Tor Bella Monaca a Roma. L'intervento, concordato con la Regione Lazio, è stato svolto dai tecnici dell'Ater di Roma coadiuvati da circa 50 agenti delle Forze dell'Ordine. Il 22 maggio scorso con un maxi blitz notturno furono cancellati i "murales della vergogna", come li definì la sindaca Virginia Raggi. Due graffiti considerati simbolo del potere delle famiglie Cordero e Moccia, che da tempo campeggiavano sui muri di Tor Bella Monaca, quartiere 'difficile' della Capitale. La fioriera corredava proprio il murales che raffigurava il boss nell'atrio del palazzo. "Non tollereremo più che nella nostra città vengano 'celebrate' figure che hanno seminato paura e morte, lucrando sulla vita delle persone mediante i business dello spaccio di droga, del racket e dell'usura" ha commentato oggi la Raggi.