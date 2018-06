Morto chef stellato: domani funerali

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - I funerali di Alessandro Narducci, il ventinovenne chef stellato deceduto la notte di venerdì a causa di un incidente stradale a Roma su Lungotevere della Vittoria, si terranno domani, alle ore 15, presso la parrocchia di Santa Maddalena di Canossa in via della Lucchina, 80. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alla famiglia Narducci. Per tutti coloro che vorranno salutare Alessandro, rendono noto i familiari, sarà possibile farlo, sempre domani, anche dalle ore 10,30 presso la camera mortuaria del Policlinico Gemelli.