Dispersione scuola, denuncia 86 genitori

(ANSA) - TARANTO, 26 GIU - Nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i carabinieri del comando provinciale di Taranto hanno denunciato per inosservanza degli obblighi di istruzione ai minori, 86 genitori che hanno omesso di far frequentare ai propri figli minori la scuola dell'obbligo. I controlli sono stati effettuati presso le scuole primarie e secondarie ricadenti nell'intero territorio della provincia, in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici. Il monitoraggio del fenomeno ha fatto emergere che 47 minori, studenti dei vari istituti, sono risultati assenti dalle lezioni, senza giustificato motivo, per un periodo di gran lunga superiore al 25% delle giornate consentite.