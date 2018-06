Ilaria Alpi: no archiviazione, disposte nuove indagini

Il gip di Roma ha disposto nuove indagini in relazione all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. Il giudice, respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Roma, ha concesso altri 180 giorni per la prosecuzione degli accertamenti. A determinare il no all'archiviazione anche la trascrizione di una intercettazione tra due cittadini somali.