Iroman Zanda torna in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Torna nella sua Sardegna dopo quasi cinque mesi, 150 giorni iniziati con l'entusiasmo e la voglia di ottenere un buon risultato alla Yukon Artic Ultra, la maratona estrema lungo i ghiacci del Canada, e diventati un incubo quando ha smarrito il percorso tracciato ed è stato costretto a sopravvivere per quasi 14 ore all'aperto a meno 50 gradi, una drammatica esperienza che gli costerà l'amputazione degli arti. Roberto "Massiccione" Zanda, l'extreme runner cagliaritano, arriva all'aeroporto di Cagliari Elmas questa sera intorno alle 22 proveniente da Torino. Ad attenderlo ci saranno familiari, amici, parenti e tutti quelli che in questi mesi hanno seguito la sua odissea scandita da una serie interminabile di tappe.

L'1 febbraio l'ironman, noto per aver preso parte a maratone estreme nel deserto, partecipa alla competizione in Canada. La gara si rivela più difficile del previsto e già dopo pochi giorni molti concorrenti si ritirano.