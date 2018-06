Ballottaggi: aperti seggi in 75 comuni

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Sono stati aperti regolarmente alle ore 7 i seggi nei 75 comuni in cui il 10 giugno scorso non è stato eletto il sindaco e nel III municipio della capitale dove il centrosinistra romano - dopo la vittoria della scorsa settimana all'VIII Municipio - cerca il bis. Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione - Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina - con Ancona l'unico di regione. Nei grandi Comuni al voto è in vantaggio il centrodestra in 29, il centrosinistra in 20, i Cinque Stelle sono al ballottaggio a Ragusa, Avellino, Imola e Terni. Sono 2 milioni e 793mila gli elettori interessati dalla consultazione elettorale. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23, subito dopo lo scrutinio.