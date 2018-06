Gdf Roma, appalti illeciti per 217 mln

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Sono 331 le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria nell'ultimo anno e mezzo di cui 46 arrestate: 85 (11 in arresto) per reati legati alle illecite aggiudicazioni di appalti pubblici, pari a circa 217 milioni di euro, a fronte di gare ad evidenza pubblica controllate per circa 393 milioni di euro; 246 (35 in arresto) per reati contro la Pubblica Amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc.), per importi delle condotte corruttive per oltre 7 milioni di euro e circa 90 milioni di per comportamenti di peculato.

Così la Gdf di Roma in un bilancio dell'ultimo anno e mezzo in occasione dei 244 anni di vita del Corpo.