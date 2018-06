Cade parte lampione, bimbo ferito a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Momenti di paura ieri mattina davanti a una scuola a Roma dove un bambino di 5 anni è stato colpito a un piede da un pezzo di lampione che si è staccato improvvisamente.

E' accaduto a piazza di Santa Costanza, nel quartiere Trieste, mentre il bimbo andava a scuola. A staccarsi uno sportellino di manutenzione, in ghisa, che lo ha centrato al piede procurandogli un grosso livido. Sul posto la polizia. Sono state effettuare verifiche sui lampioni della strada e nessuno sarebbe risultato pericolante. "Ieri mattina - ha raccontato oggi il padre del bambino - mia moglie ha accompagnato nostro figlio a scuola. Lui stava aspettando sul marciapiede che mia moglie recuperasse zaino e materiale per la recita di fine anno dal portabagagli, quando improvvisamente un pezzo di lampione (per l'esattezza uno sportellino di manutenzione, in ghisa, del peso approssimativo di 8/10 kg) si e' staccato colpendo mio figlio su un piede. La fortuna ha voluto che i danni si limitassero ad un grosso livido".