Auto con 4 ragazzi vola giù per 21 metri

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Incidente a via Posillipo a Napoli: un'auto, con a bordo 4 giovani, è precipitata per 21 metri: nessuna vittima ma due sono in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione l'autovettura sulla quale viaggiavano i quattro ragazzi, due uomini e due donne stava percorrendo via Posillipo quando ha invaso l'altra corsia finendo contro una balaustra che però non ha retto al colpo. I ragazzi sono stati soccorsi e portati una coppia al Cardarelli e l'altra al Fatebenefratelli. E' avvenuto tutto intorno alle 6.30 di stamattina. "L'auto - dice il capitano Antonio Muriano - stava percorrendo via Posillipo in salita, quando dopo il civico 290, all'altezza della curva, evidentemente anche per la velocità, che noi adesso appureremo, ha invaso l'altra corsia, ha sbattuto sulla balaustra, abbattendola, ed è caduta giù facendo un volo di 21 metri, ed ha terminato la sua corsa all'interno del giardino di proprietà privata esistente giù".