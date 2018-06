Pm, Formigoni non ha risarcito Regine

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Allo "stato degli atti non risultano corrisposte le provvisionali" di risarcimento stabilite dal Tribunale di Milano con la sentenza del dicembre 2016 che ha condannato Roberto Formigoni per il caso Maugeri a 6 anni di carcere, ma anche a versare 3 milioni di euro, in solido con l'uomo d'affari Pierangelo Daccò e con l'ex assessore lombardo Antonio Simone, alla Regione Lombardia. Lo spiega la Procura della Corte dei Conti della Lombardia che ha disposto il sequestro conservativo di circa 5 milioni di euro a carico dell'ex Governatore e altri sequestri per un totale di circa 33 milioni di euro, con un danno erariale di circa 60 milioni. Nel disporre ed eseguire i sequestri i pm contabili chiariscono anche che non hanno riconosciuto alcuna "rilevanza" alle confische disposte nel processo penale (oltre 6,6 milioni a carico di Formigoni) perché quelle confische penali "hanno una rilevanza esclusivamente sanzionatoria e non risarcitoria del danno pubblico".