Maturità: Aristotele al Classico

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - E' di Aristotele la versione di Greco proposta al liceo Classico per la seconda prova scritta. Il brano, che tratta dell'amicizia, fa parte dell' Etica Nicomachea, una sorta di raccolta di appunti di Aristotele, la sua opera più importante, che può essere considerata il primo trattato sull'etica. L'Etica Nicomachea fu scritta in più di dieci anni. La traccia del primo problema per il liceo Scientifico, dove la seconda prova è di Matematica, riguarda il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Il secondo problema è più tradizionale, si tratta dello studio di una funzione. Al liceo delle Scienze umane è uscita la traccia: "Diritti umani e e principi democratici" Nella prova un brano di Conrad P. Kottak da "Antropologia culturale" e di Chiosso da "I significati dell'educazione. Teorie pedagogiche e della formazione".