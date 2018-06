Studente ivoriano canta Mameli a esame

(ANSA) - PORDENONE, 20 GIU - Canta l'inno di Mameli durante l'esame di terza media ed emoziona la commissione. E' accaduto nell'Istituto comprensivo "Pordenone Sud". Protagonista uno studente di origini ivoriane nato nel nostro Paese: "Mi sento italiano, e anche un po' ivoriano", ha detto ai professori che gli chiedevano il motivo della sua scelta. A raccontare la vicenda è la dirigente Nadia Poletto. "Mi sono emozionata - ha detto - perché lo studente ha messo grande passione in questa esecuzione, che si sentiva venire dal cuore. Del resto, essendo nato e cresciuto in Italia, non ha altri riferimenti che quello del nostro Paese". Il ragazzino, che non è cittadino italiano, è stato l'unico a optare per Mameli: "Ha insistito per poter proporci questa canzone - ha raccontato la dirigente - e durante l'esecuzione in commissione l'emozione è stata palpabile, anche per il trasporto del suo canto. Quando gli abbiamo chiesto a quale nazione in realtà appartenesse, ha candidamente risposto: 'Mi sento italiano. E anche un po' ivoriano'".