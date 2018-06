Papa, paura non impedisca accoglienza

"Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato. Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogliere il prossimo bisognoso!". Lo dice Papa Francesco in un tweet in cui usa l'hashtag #WithRefugees, ricordando così la Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra oggi.



I populisti "creano la psicosi" sulla questione dell'immigrazione, anche se società anziane come l'Europa stanno affrontando "un grande inverno demografico" e hanno bisogno di più immigrati. Lo ha detto il Papa in un'intervista alla Reuters, pubblicata sul suo sito. Il pontefice critica anche l'amministrazione americana sulla gestione soprattutto dei minori e dice di essere dalla parte dei vescovi Usa che hanno definito la separazione dei bambini dai genitori "contraria ai valori cattolici" e "immorale".