Neonata ingerisce tappo e muore a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Una neonata di 7 mesi è morta ieri mattina a Milano dopo aver ingerito un piccolo tappo. La piccola è stata portata subito all'ospedale Buzzi, nella zona nord ovest della città, ma non c'è stato nulla da fare. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia e il pm di turno Maurizio Ascione ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Stando a quanto ricostruito al momento, la piccola, che aveva vicino il fratello di pochi anni, ieri mattina verso le 7 ha preso un tappo di un profumo e lo ha messo in bocca e ciò ha causato il soffocamento. Ora gli inquirenti dovranno verificare se ci siano state negligenze nella custodia della loro bimba da parte dei genitori, che erano in casa ma che non si sono accorti che la bimba aveva preso in mano e ingerito il tappino.

Il pm dovrà anche effettuare un'iscrizione nel registro degli indagati della coppia a garanzia, come atto dovuto, per svolgere tutti gli accertamenti del caso.