Gdf Gorizia sequestra 34 cuccioli cane

(ANSA) - GORIZIA, 19 GIU - Trentaquattro cuccioli di cane rinchiusi nei bagagliai di due utilitarie provenienti dall'Ungheria, ammassati in un cassone di legno e scatole di cartone, in evidente stato di maltrattamento e paura, privi di microchip per l'identificazione, sono stati trovati e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gorizia in due operazioni di controllo, svoltesi nei giorni scorsi. Il primo veicolo, con a bordo un uomo di 38 anni e una donna di 52, entrambi ungheresi e domiciliati in provincia di Rovigo, è stato fermato nei pressi del casello autostradale di Villesse, dove il cane antidroga "Caboto" ha segnalato la presenza dei cuccioli; sette bouledogue francesi, tre maschi e quattro femmine. Il secondo fermo è avvenuto nei pressi del valico confinario di Sant'Andrea, a un'autovettura guidata da un uomo di 33 anni assieme a una donna di 42, residenti a Napoli ma domiciliati in provincia di Frosinone, con 27 cuccioli, tra cui sette bouledogue francesi, tre jack russel terrier, 13 chihuahua e quattro pincher maschi.