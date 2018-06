Stadio: Comune, per ora no irregolarità

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i cittadini hanno diritto a delle risposte su quanto sta succedendo in questi giorni. Nessuna parte della procedura in questo momento sembra minimamente toccata dai problemi di cui leggiamo sui giornali, se questo sarà confermato noi andremo avanti". Lo dice l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori.