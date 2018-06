Casamonica,Salvini parli ma noi italiani

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Salvini può dire quello che vuole, ma noi Casamonica siamo italiani da 7 generazioni. Con due parole non può cambiare la vita delle persone". Commenta così Luciano Casamonica, componente dell'omonima famiglia rom della Capitale, la proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini di censire i nomadi in Italia e poi espellere gli irregolari.

"Io sono nato a Roma e mi sento romano - sottolinea Luciano Casamonica - Lavoro e ho fatto cinema. I miei figli sono nati qui e il mio papà era abruzzese. Se Salvini vuole fare un censimento dei rom stranieri non posso metterci bocca, noi siamo italiani".