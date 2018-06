Migranti: Aquarius in porto Valencia

(ANSA) - VALENCIA, 17 GIU - La nave Aquarius delle ong Sos Mediterranèe e Medici senza frontiere è entrata nel porto di Valencia. A bordo ci sono 106 dei 629 migranti che erano stati soccorsi sabato scorso al largo della Libia. La nave si sta dirigendo verso la banchina dove è giù ormeggiata nave Dattilo della Guardia costiera ed è scortata da una motovedetta della Guardia Civil, da un elicottero della Policia nacional e da diverse motovedette che le hanno creato una sorta di cordone di protezione. "Vogliamo raggiungere terra, vogliamo solo una casa per riposarci", la frase che i migranti hanno ripetuto più volte durante i nove giorni in mare agli operatori di Intersos-Unicef che li hanno accompagnati nella città spagnola. "Abbiamo dovuto fare di tutto per spiegare loro di non mollare", racconta Sidonie Nsiako, operatrice del Camerun di Intersos.