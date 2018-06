Camper di rom in fiamme a Pisa, c'è dolo

(ANSA) - PISA, 17 GIU - Un camper parcheggiato nei pressi di un centro commerciale a Ospedaletto, periferia di Pisa, è stato incendiato questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il mezzo è di proprietà di un rom ed è andato completamente distrutto. Per pompieri e carabinieri il fuoco ha origine dolosa. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il luogo dove era parcheggiato il camper si trova a poca distanza da un campo nomadi, non autorizzato, che è al centro di polemiche in città, anche in questi ultimi giorni di campagna elettorale.