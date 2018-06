Secessionisti:chiesti 31 rinvii giudizio

(ANSA) - ROVIGO, 16 GIU - Quindici non luogo a procedere e 31 rinvii a giudizio in relazione alla costruzione del tanko, un carrarmato artigianale, con il quale un gruppo di secessionisti lomabardo-veneti voleva occupare nel 2014 piazza San Marco a Venezia, in una riedizione del primo assalto del 9 maggio 1997.

Sono le richieste formulate dal Pm della Procura di Rovigo nell'udienza preliminare per i fatti dell'aprile 2014, quando il mezzo corazzato che doveva servire ad un'azione eclatante a Venezia, in piazza San Marco, venne trovato in un capannone chiamato 'Arsenale', nel padovano, epicentro del gruppo di secessionisti veneti finti nell'inchiesta, condotta dai Ros, per associazione sovversiva. All'esterno del palazzo di giustizia un centinaio di simpatizzanti degli imputati hanno manifestato con cori e striscioni. L'udienza è stata aggiornata al 14 luglio prossimo.