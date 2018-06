Ricordata A. Appiano al Wall of Dolls

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - E' tornato per il quinto anno a Milano l'iniziativa "Wall of Dolls", il muro delle bambole nato per dire no alla violenza verso le donne e contro ogni discriminazione di genere. Come ormai da tradizione - nel giorno dell'inaugurazione della Settimana della Moda - ogni partecipante ha lasciato simbolicamente una bambola appesa al muro. L'iniziativa - a cui hanno partecipato tra gli altri anche Lara Comi, Maria Stella Gelmini, Giusy Versace, l'assessore Cristina Tajani, Valentina Pitzalis e Pinky, due giovani mogli e mamme vittime di violenza in famiglia - è stata dedicata ad Alessandra Appiano, la giornalista scomparsa lo scorso 3 giugno.

"Alessandra ci era vicina - ha detto Jo Squillo ricordandola e dopo aver letto alcuni brani dei suoi libri - l'anno scorso era qui con noi e ci ha lasciato una grande eredità: ricordava alle donne che non siamo sole e che si deve avere il coraggio di chiedere aiuto".