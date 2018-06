Igor, uccido uomini ma mai stupri donne

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Nega di avere mai commesso violenza sessuale, accusa per la quale era ricercato in Serbia, perché "potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però non potrei mai fare male a una donna, è una bugia". A parlare in questo modo è Norbert Feher, alias Igor Vaclavic considerato il responsabile dell'omicidio di 5 persone - 3 in Spagna e 2 in Italia - rinchiuso da dicembre nel carcere di Zuera a Saragozza.

Lo fa in due lettere, una del 14 marzo e una del 24 maggio, indirizzate al 'Corriere di Bologna'.

Nelle missive Norbert-Igor, spiega di avere "una macchia sul mio nome che non credo potrò mai pulire, sono stato accusato di un crimine che non ho fatto, non potrei far male a una donna neanche per scherzo. Potrei far fuori altri 50 uomini - ribadisce - anche armati però non potrei mai fare male a una donna, è una bugia".

Feher è accusato di avere ucciso 3 persone in Spagna e 2 in Italia: Davide Fabbri a Budrio e Valerio Verri a Portomaggiore il primo aprile e l'8 aprile del 2017.