Stadio Roma: Raggi, da pm come testimone

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Andrò in procura come testimone per un vicenda che mi vede parte lesa. Ricordo che la Procura ha già detto che non c'entro niente. Per favore non iniziamo con il solito fango". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo dal Campidoglio interpellata dai cronisti. La sindaca sarà sentita oggi nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di consulente nella trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica del progetto stadio.