Parnasi,"sostengo tutti, pure a 5s li ho dovuti dare'

"Purtroppo non si può scomparire dalla mattina alla sera ... se c'avessimo tutto approvato nessuno più a rompere i c... potrei pure fare il fuggiasco". Così Luca Parnasi si lamentava del fatto che doveva "elargire somme ai politici" per avere "le autorizzazioni". E' quanto si legge in un'informativa dei carabinieri.

In un'intercettazione tra Parnasi e la sua collaboratrice il costruttore elenca delle quote: "Scrivi: Ferro 5, Minnucci 5, Agostini 15, Mancini 5, Polverini 10".

"La conversazione sul finanziamento ad esponenti politici prosegue - si legge sempre nell'informativa - e Parnasi indica altri nominativi e quote da corrispondere: Francesco Giro 5 (5000 euro), Ciochetti 10 (10 mila euro), Buonasorte 5 (5000 euro): allo stato non è chiaro se Parnasi stia parlando di finanziamenti leciti o meno anche se il riferimento a fatture emesse a giustificazione dell'erogazione lascia presumere la natura illecita della stessa", annotano gli investigatori.

In un passaggio Parnasi precisa: "domani c'ho un altro meeting dei Cinque stelle, perchè pure ai Cinque Stelle gliel'ho dovuti dare". Sempre intercettato Parnasi dice: "io sto sostenendo tutti quanti" e "in questo contesto fa i nomi di Marcello De Vito, presidente del'assemblea capitolina, e Ferrara, quasi certamente Ferrara Paolo, presidente del gruppo M5S". E ancora parlando con Gianluca Talone, sua collaboratore anche lui arrestato, in una conversazione intercettata, dice: "Con Forza Italia c'hai parlato? si...Fratelli d'Italia?...il Pd lo incontro io domani e questo è fatto, poi ti faccio una lista". Poi si preoccupa anche di non far comparire la società Eurnova nei versamenti: "la regola è - si raccomanda con Talone - non utilizziamo se possibile su queste società mai Eurnova.. meglio utilizzare Figepa, Sigepa... questo o quell'altro cioè del gruppo".