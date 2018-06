Minaccia gettare ex nel canale,arrestato

(ANSA) - MODENA, 15 GIU - Ha minacciato la sua ex moglie di farla finire con l'auto dentro un canale uccidendosi insieme a lei se la loro relazione non fosse ricominciata. Un marocchino di 33anni è stato perciò arrestato dalla Polizia di Stato per violenza privata.

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio a Modena, in via Montanara, dove la polizia di Stato, sollecitata dalla donna, è intervenuta proprio nel momento in cui l'uomo le ha strappato di mano il cellulare e lo ha gettato in un vicino canale. I due sono stati accompagnati in Questura, dove la donna ha sporto querela nei confronti dell'uomo, clandestino sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per reati di droga.